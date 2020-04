In het Brabantse Oirschot is zaterdagavond een namaak-Paasvuur bovenop een kerktoren eerder afgelast omdat mensen dachten dat de kerk in brand stond, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Door middel van speciale technologie kwam er rood licht en showrook vanaf de top van de toren van de Sint Petrusbasiliek. Tegelijkertijd werd er muziek gespeeld op het carillon van de kerk.

Hulpdiensten kregen echter zoveel meldingen van brand, dat het vuur ongeveer een half uur voortijdig werd 'gedoofd'.

Veel meldingen kwamen van automobilisten die over de A58 langs de gemeente reden.

De gemeente zei eerder zaterdagavond op Twitter dat het vuur als teken van hoop was bedoeld.