De veiligheidsregio's zijn "over het algemeen" tevreden over hoe de maatregelen tegen het coronavirus deze zaterdag zijn nageleefd. Ook de natuurgebieden waren zaterdag rustig. Wel zijn er nog zorgen over sommige jongeren, die nog regelmatig in groepen bijeenkomen.

Zoals te verwachten was het bij een aantal woonboulevards en tuincentra deze zaterdag wat drukker, zegt voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls namens de 25 Nederlandse veiligheidsregio's in een statement. "Maar dat is niet raar met het paasweekend voor de boeg."

"Zolang deze winkels zich aan de maatregelen houden, is dat ook geen probleem", zegt Bruls.

Over het algemeen zijn de veiligheidsregio's dan ook tevreden met het verloop van deze zaterdag. Het aantal toeristen en Duitsers dat naar Nederland trok, bleef ook overzichtelijk en leverde geen problemen op.

Op de Utrechtse Heuvelrug werden parkeerplaatsen afgesloten. (Foto: Pro Shots)

Zorgen over groepen jongeren

De veiligheidsregio's maken zich wel zorgen over groepen jongeren die nog regelmatig bijeenkomen. Bruls hoopt dat ouders en verzorgers hen eraan herinneren dat dit niet mag en hen thuis proberen te houden.

"Voor de jeugd geldt net als voor iedereen: blijf zoveel mogelijk thuis en áls je al naar buiten gaat, denk dan aan die 1,5 meter afstand."

Het was zaterdag rustig in de natuurgebieden en de stranden. "Op veel locaties waren de parkeerplekken minder dan de helft zo druk als bij een normaal weekend", zegt woordvoerder van Natuurmonumenten Fred Prak. "Terwijl paasweekenden gewoonlijk veel drukker zijn."

Staatsbosbeheer is ook tevreden, maar houdt vooral een oog op zondag. "Zondag trekken normaal meer mensen de natuur in dan zaterdag, en het zal ook nog een warme dag worden", zegt woordvoerder Marcel van Dun.

Een leeg strand in Zeeland. (Foto: Pro Shots)

Treinritten opgeheven om drukte

In de treinen was het zaterdag op sommige plekken wel te druk. Zo zijn twee ritten opgeheven op het traject tussen Rotterdam en Amsterdam, omdat er te veel mensen in de trein zaten.

Ondanks herhaaldelijk oproepen van de conducteurs, meldden zich te weinig vrijwilligers om uit te stappen. Uiteindelijk kon de 1,5 meter afstand hierdoor niet meer nageleefd worden.

