In De Bilt is de relatieve luchtvochtigheid zaterdagmiddag gedaald naar slechts 13 procent. Zo laag was volgens Weerplaza de relatieve luchtvochtigheid in april ergens in Nederland nog niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901.

Het oude record van 15 procent, gemeten op 24 april 1984 in het Gelderse Deelen, is daarmee gebroken.

De combinatie van aanhoudende droogte, extreem veel zonneschijn en hoge temperaturen heeft ervoor gezorgd dat de relatieve luchtvochtigheid zo ver kon dalen.



De droge lucht is een gevolg van de sterke instraling van de zon en de droge toplaag van de bodem. Tevens heeft, door de dagenlange wind vanuit het vasteland, extreem droge lucht vanuit Centraal-Europa Nederland weten te bereiken.

In de afgelopen maand (sinds 12 maart) is er op veel plaatsen in Nederland een recordlage hoeveelheid neerslag gevallen. Zo viel in het Zeeuwse Vlissingen in deze periode helemaal geen neerslag.

Zonnigste start van de lente ooit

Tegelijkertijd was er wel een recordhoeveelheid zonneschijn. Met ruim honderd uur aan zonneschijn in de eerste elf dagen van de lente, was het de zonnigste start van een Nederlandse lente ooit.

Vanaf zondag waait de wind weer een aantal dagen van zee, waardoor de lucht relatief een stuk minder droog zal zijn.