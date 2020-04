De brandweer is of vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag druk geweest met het blussen van brandende zendmasten. Vrijdagavond stak iemand een zendmast in Groningen (stad) in brand en werd vervolgens betrapt. Ook in de Brabantse plaats Oudenbosch vlogen twee masten in brand. De brandweer heeft die geblust en doet nog onderzoek naar de toedracht, maar een verband met andere incidenten is zeer aannemelijk.

De branden in Brabant ontstonden rond 3.00 uur, melden Omroep Brabant en BD. Bij een van de masten had de brandweer een hoogwerker nodig om het vuur te doven. De schade aan de masten is nog onbekend.



In Groningen overgoot iemand een mast met brandstof en stak dat vervolgens aan. Toen een omstander de man er op aansprak, reed die snel weg met een auto. De omstander kon het kenteken noteren en heeft dat doorgegeven aan de politie. Volgens een woordvoerder van de politie is er door het tijdig ingrijpen van de omstander geen schade aan de mast ontstaan.

Afgelopen week ontstond al brand in zendmasten in Beesd (Gelderland), Rotterdam en de eveneens Brabantse plaatsen Deurne en Nuenen. Die branden begonnen in alle gevallen onderaan en aan de buitenkant van de zendmast. Dit wijst op brandstichting.

Het wegvallen van een zendmast door brand kan leiden tot verminderde mobiele bereikbaarheid. "Dit soort incidenten heeft gevolgen voor de mobiele dekking in de regio, waardoor 112 in de regio mogelijk niet meer bereikbaar is, met alle gevolgen van dien", vertelde Rob Bongenaar, directeur van belangenclub Monet, eerder aan NU.nl.

Bij een van de branden in Oudenbosch was een hoogwerker nodig om te blussen (Foto: Pro Shots)

Nepnieuws verspreid over straling 5G en coronavirus

Vorig weekend werden in het Verenigd Koninkrijk meerdere zendmasten in brand gestoken. Dat gebeurde na de verspreiding van online nepnieuws waarin een link tussen 5G-straling en het coronavirus wordt gelegd.

Voor de uitrol van het 5G-netwerk worden nieuwe zendmasten geplaatst. Critici zijn bang dat de straling van de masten schade aan de gezondheid toebrengt, hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat de straling onder de door de Europese Unie aanbevolen limiet blijft. KPN, T-Mobile en Vodafone merken een "toenemende weerstand tegen het plaatsen van antennes", lieten de bedrijven eerder weten.

NCTV spreekt van een 'zorgelijke ontwikkeling'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelde vorig jaar na de aangekondigde uitrol van 5G-netwerken in Nederland al vast dat protesten tegen zendmasten een nieuwe impuls hadden gekregen.

Die vonden veelal in de vorm van demonstraties plaats, maar hebben nog niet eerder geleid tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van de afgelopen dagen, schrijft de NCTV. "Een zorgelijke ontwikkeling."