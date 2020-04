Artsenfederatie KNMG vindt dat artsen en andere hulpverleners die patiënten met het coronavirus behandelen niet mogen werken zonder de juiste beschermingsmiddelen, zo staat vrijdag in een verklaring op hun website.

De federatie vindt dat de risico's van het coronavirus op dit moment te groot zijn om zonder bescherming te werken. "Hulpverleners hebben een individuele zorgplicht, maar ze hebben ook de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten, en een medeverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening in brede zin", aldus de KNMG.



De KNMG uit zorgen over artsen en hulpverleners die mogelijk overlijden of ernstig ziek worden door het virus, waardoor ze wegvallen uit het zorgsysteem en mogelijk andere patiënten in de zorg kunnen besmetten. Door artsen afdoende te beschermen, kan het risico daarop worden verkleind. "Wat als 'afdoende' geldt, wordt bepaald door de richtlijnen van het RIVM", aldus de federatie.

Het gaat om beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen, waar in de zorg momenteel een tekort aan is. Het ministerie van Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben nog niet gereageerd op de oproep van de artsenfederatie.

Vrijdag lagen er 1.384 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care. Het is volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, daarmee druk op de ic en "verpleegkundigen maken zich zorgen over of ze het wel volhouden".

100 Video Waarom mondkapjes door de run erop naar de verkeerde mensen gaan

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.