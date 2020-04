Het wordt een paasweekend met twee gezichten qua weer. Zaterdag en zondag is het warm met flink wat zon. Maandag daalt de temperatuur zeker tien graden en mag de winterjas zelfs weer uit de kast.

Het paasweekend begint zaterdag met het warme weer van de afgelopen dagen, hoewel het zaterdagochtend nog wel fris is. Dankzij de zon warmt het snel op, met temperaturen tussen de 19 en 23 graden.

Zondag wordt opnieuw een warme dag, waarbij de temperatuur zelfs kan oplopen tot 24 graden. Later op Eerste Paasdag komt er vanuit het westen koude lucht het land binnen, waardoor de atmosfeer wat onstabiel wordt, aldus Weerplaza.

Later op de zondag ontstaan er ook wat stapelwolken, waardoor er hier en daar veel regen kan vallen, met landinwaarts zelfs onweer. "Heb je dus plannen voor een gezellige barbecue in de tuin, doe dat dus zaterdag of zondag vóór de buien", raadt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza aan.

Tweede Paasdag stuk kouder

Door een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden draait de wind maandag naar het noorden, waardoor er koude lucht ons land in wordt geblazen. Daardoor koelt het flink af en wordt het maandag maximaal 10 graden.

Ook kan er maandag in het zuiden van het land een buitje vallen, maar verder is het droog en wisselen wolken en zon elkaar af.

Naar verwachting stijgen de temperaturen eind volgende week weer iets.