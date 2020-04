Ten tijde van de COVID-19-pandemie domineert slecht nieuws vaker dan gebruikelijk de voorpagina van NU.nl. Toch is er ook positief nieuws te melden. Daarom maken wij dagelijks een overzicht van goed nieuws.

Eerste coronapatiënt ontvangt plasma met antistoffen

Een coronapatiënt in het Erasmus MC heeft als eerste persoon in Nederland plasma met antistoffen toegediend gekregen. De gedachte is dat genezen coronapatiënten met hun plasma mogelijk anderen kunnen helpen. Maar of dat ook echt zo is, moet nog uit onderzoek blijken.

Onderzoek naar malaria- en reumamiddel voor bestrijding COVID-19

Ook start in Nederland een onderzoek naar chloroquine en hydroxychloroquine. Deze middelen worden doorgaans gebruikt bij de behandeling van malaria en reuma, maar worden nu ook soms toegediend aan coronapatiënten. Het is nog niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben.

Den Bosch maakt inwoners enthousiast voor lokale producten

In heel Nederland zijn initiatieven ontstaan om lokale ondernemers te helpen. In Den Bosch is ook de gemeente aan de slag gegaan. Er is een plan gemaakt om inwoners enthousiast te maken over wat lokale ondernemers online aanbieden.

Toppen Himalaya voor eerst in decennia weer te zien

De luchtkwaliteit in de Indiase deelstaat Punjab is sterk verbeterd sinds de lockdown vanwege de coronacrisis, waardoor de bergtoppen van de Himalaya voor het eerst in decennia weer te zien zijn. Sommige Indiërs hebben de toppen nog nooit eerder vanuit hun deelstaat waargenomen.

Gestrande scholieren keren met schip terug

25 gestrande scholieren kunnen vanuit Sint-Maarten toch terugkeren naar Nederland. Dit doen zij per zeilschip, meldt de NOS. De tieners zouden op het schip lessen volgen, maar halverwege het programma werd duidelijk dat zij vanwege de coronacrisis niet terug naar huis konden vliegen.

Minder coronapatiënten op ic dan donderdag

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) is met 33 licht gedaald, maar het blijft met in totaal 1.384 patiënten "onveranderd druk". Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vrijdagmiddag.

Eurogroep akkoord over steunpakket coronacrisis

De negentien eurolanden hebben afspraken gemaakt over een steunpakket voor de landen die het hardst door de coronacrisis zijn getroffen. Het steunpakket heeft een waarde van 500 miljard euro.