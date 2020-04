Kenen B. is vrijdag veroordeeld voor tien jaar cel voor brandstichting in zijn woning aan de Hilledijk in Rotterdam, waarbij zijn bovenbuurman Robert Hendrix (27) om het leven kwam.

De rechtbank in Dordrecht oordeelt dat B. de brand op 13 april opzettelijk met motorbenzine heeft gesticht. B. moet ook een schadevergoeding van 36.000 euro betalen aan de ouders van Hendrix.

Tegen B. was aanvankelijk twaalf jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie (OM), met aftrek van het voorarrest. B. ontkende de brand te hebben aangestoken. Zijn advocaat pleitte vorige maand voor vrijspraak. De rechtbank vindt het echter niet aannemelijk dat de brand door een ander dan de verdachte is aangestoken.

Hendrix kon tijdens de brand niet meer op tijd wegkomen. Hij klom nog wel uit zijn raam en sprong vanaf de tweede verdieping naar beneden, maar hij overleed later aan zijn verwondingen.