Het zesjarige meisje dat donderdagavond in het Brabantse Kaatsheuvel werd aangevallen door een rottweiler, is buiten levensgevaar. Uit onderzoek blijkt dat het om een aanval van één hond in plaats van twee honden gaat, meldt de politie vrijdag.

"De oudste rottweiler was in de buurt, maar heeft niet gebeten", aldus de politie.

Het meisje raakte dusdanig gewond dat ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Ze liep verwondingen aan onder meer haar been op.

De bijtende hond is overleden tijdens een poging het meisje te bevrijden. De eigenaar van de honden heeft daar met hulp van toegesnelde buurtbewoners bij geholpen, schrijft Omroep Brabant.

Er zijn geen aanwijzingen dat de honden eerder agressief zijn geweest, zo stelt de politie. De dieren konden via een niet afgesloten poort het erf verlaten en stuitten vervolgens op het spelende meisje.

De ouders van het kind hebben vrijdag laten weten geen aangifte te doen tegen de eigenaar van de honden. De eigenaar heeft laten weten dat de andere hond niet meer terugkeert.