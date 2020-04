Bij een ongeluk op de A16 nabij het Brabantse Zevenbergschen Hoek zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vijf personen gewond geraakt, van wie meerdere er erg slecht aan toe zijn.

Een 45-jarige Pool knalde met een auto achter op een voertuig waarin vijf landgenoten zaten. Een paal is daarbij dwars door de auto gegaan en heeft meerdere personen zwaar verwond.

De vijf inzittenden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht, vertelt een woordvoerder van de politie in gesprek met NU.nl. "Ten minste een van hen is door de paal geraakt en er erg slecht aan toe."

De bestuurder van het voertuig is meegenomen naar het bureau en onderworpen aan een blaastest. Daaruit blijkt dat de automobilist te veel had gedronken: er zat 1.8 promille alcohol in het bloed, meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid. "De verdachte is zijn rijbewijs kwijt en zit vast", aldus de woordvoerder.

Vanwege de ernst van het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen. Het is niet duidelijk of de helikopter patiënten heeft vervoerd. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.