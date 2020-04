Een zesjarig meisje is donderdagavond aangevallen door twee rottweilers in het Brabantse Kaatsheuvel. Ze raakte dusdanig gewond dat zij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht.

In een poging het meisje los te wrikken uit de grip van de honden is een van de rottweilers overleden, meldt de politie op Twitter.

De eigenaar van de honden heeft geholpen om het meisje te bevrijden, met hulp van toegesnelde buurtbewoners, schrijft Omroep Brabant.

Het is niet duidelijk of de honden waren aangelijnd. Ook is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de tweede, nog levende hond.