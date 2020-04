De rechtbank in Breda heeft donderdag twintig jaar celstraf opgelegd aan twee mannen voor de moord op de 25-jarige Soufian Z. in een flat in Breda in 2018. Het slachtoffer werd in zijn slaap doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twintig jaar geëist tegen de 28-jarige Azzedine A. en de 29-jarige Anel B., die zelf altijd zijn blijven ontkennen. Het motief voor het doodschieten van Z. is waarschijnlijk een conflict tussen A. en Z.

Twee uur voordat het slachtoffer werd doodgeschoten stuurde A. volgens de rechtbank een bericht aan zijn vriendin dat hij Z. zou gaan vermoorden en dat deed om zijn familie te beschermen.

Dit alles zou het gevolg zijn van een inbraak in een woning op 5 januari 2018 en het beschieten van een woning van een familielid van A. en de oma van Z. een dag erna op 6 januari.

Daarnaast is er DNA van de mannen aangetroffen op de twee vuurwapens die zijn gebruikt bij de moord.

Mannen sprongen op vlucht voor politie van balkon

De daders werden in de nacht van 8 op 9 januari 2018 in een Volkswagen Golf tegemoetgereden door een toevallig passerende politiewagen. Omdat de Volkswagen met gedempte lichten reed, wilden de agenten de inzittenden aanhouden, maar A. en B. sloegen op de vlucht.

Zij renden de flat aan de Hoge Vught in Breda binnen waar hun sporen uiteindelijk naar een appartement leidden. Toen de politie binnenviel, troffen zij Z. dood aan op de bank.

A. en B. probeerden nog te vluchten uit de flat en sprongen van het balkon van het appartement. Beiden raakten zwaargewond.