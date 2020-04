Om het nijpende tekort aan mondkapjes op te lossen, gaan Nederlandse bedrijven miljoenen mondkapjes per week produceren. In eerste instantie zijn deze alleen bestemd voor personeel in de zorg.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze opdracht gegeven aan Auping en AFPRO Filters.

Dat tweede bedrijf ontving al een order van drie miljoen mondkapjes. Deze gaan geproduceerd worden in een fabriek in Alkmaar. Op die manier wil het bedrijf "volgens Nederlandse standaarden" te werk gaan en kunnen de mondkapjes snel geleverd worden.

"Toen wij hoorden van het schrijnend tekort aan mondkapjes en onze ervaring in China, dachten we niet lang na", zegt een woordvoerder van het bedrijf in gesprek met NU.nl. "We besloten een machine voor mondkapjes naar Nederland te halen."

Het bedrijf, dat meerdere fabrieken in China heeft, ging op zoek naar een manier om een machine vanuit Wuhan naar Nederland te krijgen. Ze vonden uiteindelijk een vrachtvliegtuig, dat de machine op 14 april naar Nederland vervoert.

"In onze fabriek in Alkmaar is een productiehal vrijgemaakt om de maskers te produceren", aldus de woordvoerder. "Het duurt een dag voor we de eerste mondkapjes kunnen produceren, daarna volgt het certificeringsproces dat ongeveer zes dagen duurt. Daarna start de productie volledig."

Productie moet worden opgeschaald

De betreffende maskers zijn van het type FFP2, oftewel mondkapjes met een filtertje. Zorgmedewerkers kunnen deze maskers volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruiken om zich te beschermen tegen aerosols (druppels die kleiner dan 5 micrometer zijn).

De overheid wordt verantwoordelijk voor de distributie en verdeling van de geproduceerde mondmaskers. De bedoeling is om uiteindelijk op te schalen.