Het kwik heeft woensdag in de Limburgse gemeente Arcen de 25 graden aangetikt en daarmee is de eerste regionale zomerse dag van het jaar gemeten. Volgens Weerplaza zijn dergelijke hoge temperaturen zo vroeg in het jaar zeer bijzonder: sinds 1901 is dit slechts drie keer eerder gebeurd.

De hoge temperaturen zorgen sowieso al voor een warmterecord: sinds de start van de metingen in 1901 was het nog niet eerder zó warm op 8 april. Het oude record van 24,9 graden dat in 2018 in Eindhoven werd gemeten, is gebroken.

Als de temperatuur verder oploopt en het minstens 26,5 graden wordt, dan sneuvelt volgens Weerplaza nog een record. Het gaat daarbij om de gemiddelde temperatuur van de eerste tien dagen in april. Meteorologen zeggen dat het "heel spannend" wordt. Eerder in april werden al de dagrecords van 5 en 6 april gebroken.

Meteoroloog Diana Woei noemt het nieuwe warmterecord extreem bijzonder. "Normaal gesproken vindt de eerste zomerse dag van het jaar pas rond half mei plaats." Vorig jaar gebeurde dit nog later. Toen liet de eerste zomerse dag tot 1 juni op zich wachten.

In 1968 werd de eerste regionale zomerse dag het vroegst in het jaar gemeten. Toen was het in het Noord-Brabantse Vonkel op 29 maart al zomers warm. Ook in 2011 (2 april) en 1926 (3 april) was zeer vroeg in het jaar sprake van een regionale zomerse dag. 14 april 2007 geldt als de vroegst in het jaar gemeten landelijke zomerse dag.