Een twintigjarige Marokkaanse bestuurder en zijn twintigjarige Rotterdamse bijrijder zijn dinsdag aangehouden in de Statentunnel in Rotterdam nadat de bestuurder was ingereden op een agent.

Rond 18.35 uur sloeg het voertuig van de twee verdachten vanaf de Zwart Janstraat de Bergweg in. Daarmee reed de auto in de verkeerde rijrichting, waarop een agent besloot om de bestuurder aan te spreken.

De bestuurder besloot echter hard van de agent weg te rijden. De agent besloot daarop om versterking op te roepen en achter het voertuig aan te gaan. Tijdens zijn vluchtpoging liet de bestuurder een grote stofwolk achter en negeerde hij heel wat verkeersregels.

Op de Noordsingel kwam een politieauto het voertuig van de verdachten tegemoet. De verdachte reed recht op het voertuig af, maar kon op het laatste moment nog uitwijken.

Even verderop, op het Bentinckplein, verloor de bestuurder de macht over het stuur. De auto raakte een paal en sloeg over de kop. De inzittenden stapten uit de auto en vluchtten te voet verder.

Ze konden echter makkelijk worden aangehouden door toegesnelde agenten. De twee werden door aanwezig ambulancepersoneel gecontroleerd op mogelijke verwondingen en werden vervolgens meegenomen naar het politiebureau.

De agent die op de Noordsingel bijna werd geraakt, heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag.