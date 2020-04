De politie heeft dinsdagavond een stoffelijk overschot gevonden in het water van de Mooie Nel in Haarlem. Vermoedelijk is er sprake van een misdrijf, zo meldt de politie woensdag.

De identiteit van de persoon is nog onbekend. De politie vermoedt een misdrijf vanwege de "omstandigheden waarin het lichaam" werd aangetroffen.

Details over die omstandigheden werden niet gedeeld. Wel circuleren op internet foto's waarop te zien is hoe er een grote zak boven water wordt gehaald.

Een politiewoordvoerder bevestigde dat het lichaam "verpakt" werd aangetroffen, maar kon in het kader van het lopende onderzoek niet meer informatie vrijgeven.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) is een onderzoek gestart. Mensen die dinsdagavond iets verdachts hebben gezien in de buurt van de Mooie Nel, worden verzocht contact op te nemen met de politie.