Boven Nederland en de rest van de wereld was in de nacht van dinsdag op woensdag een heuse supermaan te zien. Doordat de afstand tussen de aarde en de maan verkort was tot een respectabele 363.595 kilometer afstand, leek de maan veel groter en feller dan normaal. Dat leverde prachtige plaatjes op.

Rond 4.30 uur leek de supermaan op haar hoogtepunt. (Foto: NU.nl/Joost Nederpelt)

Dit plaatje is eveneens rond 4.30 uur geschoten. Wie herkent zijn stad op de foto terug? (Foto: NU.nl/Dennis Wissink)

Een supermaan komt meerdere keren per jaar voor. Voor veel fotografen is het dé kans om bijzondere foto's te schieten. (Foto: NU.nl/Jan Middelveld)

Nog voor de nacht begon, was deze al goed zichtbaar. (Foto: NU.nl/Stephan Haak)

Ook elders in de wereld keken miljoenen belangstellenden naar de supermaan, zoals in de Pakistaanse stad Lahore. (Foto: Pro Shots)

Inwoners van de Amerikaanse stad Las Vegas werden getrakteerd op het bovenstaande beeld. (Foto: Pro Shots)

Terug naar Nederland, waar een fotograaf tussen de bomen door deze foto wist te schieten. (Foto: NU.nl/Anateus Tsakonis)

Een fraai shot via ons discussieplatform NUjij. (Foto: NU.nl/Dirk Konijn)

Eerder foto's uit Amersfoort en het Limburgse Brunssum, nu uit het Zeeuwse Axel. Door het lenteweer was er sprake van een heldere hemel, waardoor de supermaan overal in het land goed zichtbaar was. (Foto: NU.nl/Gaëtan De Boeck)

Ten slotte beeld uit het buitenland. Boven Londen viel een ietwat roze supermaan te zien. (Foto: Pro Shots)

Voor inwoners van het Indonesische eiland Jakarta zag de maan er zo uit. (Foto: Pro Shots)

De Egyptische hoofdstad Caïro kreeg een witte supermaan voorgeschoteld. (Foto: Pro Shots)