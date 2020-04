De persoon die iets met de dood van de 55-jarige Karin Grijpstra te maken heeft, komt mogelijk uit de omgeving van de Friese plaats Cornjum. De politie heeft dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht twee scenario's toegelicht.

Het lichaam van de medewerker van de dierenkliniek werd 23 februari aangetroffen in een sloot nabij haar huis. "Het totale sporenbeeld wijst nu op een misdrijf", zo stelt de politie, hoewel een ongeval niet helemaal wordt uitgesloten.

In de nacht van 22 op 23 februari liet Grijpstra de nieuwe puppy van het gezin, bestaande uit haar man en twee dochters, nog uit. Ze was gewend tot laat op te blijven. Omdat ze 's nachts in een rustig gebied om het leven is gekomen, houdt de politie rekening met twee opties.

"De eerste mogelijkheid is dat de dader op de hoogte was van Karins bezigheden en leefpatroon en haar 's nachts heeft opgewacht en aangevallen. Uitgebreid onderzoek leverde overigens geen aanwijzingen op dat het slachtoffer met iemand in conflict zou zijn geweest", aldus de agenten.

Het tweede scenario is dat de vrouw een toevallige ontmoeting had en dat die uit de hand is gelopen. "In beide gevallen is de kans groot dat de dader iemand uit de omgeving moet zijn." De politie is op zoek naar mensen die iets meer weten. Zo is het mogelijk dat iemand die nacht weg was terwijl daar geen verklaring voor is of dat er kleding is weggegooid. "Het kunnen subtiele signalen zijn."

Hond op eigen houtje terug naar huis

De puppy is die nacht op eigen houtje terug naar huis gelopen, waar de echtgenoot van Grijpstra hem die ochtend bij de deur aantrof. Familieleden en vrienden werden gebeld en er volgde een zoektocht. Haar lichaam werd door een van de dochters aangetroffen.

De partner van Grijpstra laat in het programma weten dat hij niet begrijpt waarom zijn vrouw om het leven is gebracht. "In zo'n rustig dorpje waar nooit wat gebeurt." In Cornjum wonen vierhonderd mensen.