De persoon die maandagavond om het leven is gekomen bij een woningbrand in Tilburg is een achtjarige jongen. De moeder van het gezin raakte gewond, aldus de politie dinsdag.

De hulpdiensten ontvingen maandag iets voor 21.00 uur een melding over een woningbrand aan de Bieslookweg. Op het moment dat zij arriveerden, waren er nog twee personen binnen. Zij zijn door de brandweer uit de woning gehaald.

Er werden twee traumahelikopters opgeroepen om hulp te verlenen. De jongen werd geholpen, maar dat mocht niet meer baten. Zijn moeder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand zijn geen verdere uitspraken gedaan.

Naast de twee slachtoffers waren er nog meer mensen in de woning aanwezig, maar zij wisten het huis zelf te ontvluchten. De politie meldt dat verschillende buurtbewoners hulp hebben verleend. Zij krijgen slachtofferzorg aangeboden.

Hoe de brand in de Tilburgse woning is ontstaan, is nog niet bekend en wordt onderzocht. De politie meldt dat er geen aanwijzingen voor een strafbaar feit of verwijtbaar gedrag zijn.