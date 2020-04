In het hele land begint de dinsdag met mistbanken, in het noorden van het land kan er zelf op sommige plekken dichte mist ontstaan. In de loop van de ochtend lost de mist op en is er volop ruimte voor de zon.

In de middag kunnen er wel stapelwolken ontstaan. Er staat weinig wind en het wordt tussen de 17 en 21 graden.

In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar tussen de 7 en 9 graden.

Ook woensdag schijnt de zon volop en staat er weinig wind, waardoor de temperatuur weer oploopt naar rond de 20 graden.