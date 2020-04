Bij een brand in een woning in het Brabantse Tilburg is maandagavond een persoon overleden en een persoon gewond geraakt.

De brand ontstond vermoedelijk op de zolder van het rijtjeshuis in de Bieslookweg, vertelt een woordvoerder van de politie aan Omroep Brabant. Behalve de twee slachtoffers waren er nog meer mensen in de woning aanwezig, die het huis zelf wisten te ontvluchten.

De twee slachtoffers, die in de woning woonden, werden in eerste instantie uit het huis gered, maar later overleed één van hen. De ander is overgebracht naar het ziekenhuis, het is nog niet duidelijk hoe ernstig diens verwondingen zijn. De identiteit van de slachtoffers is niet bekend gemaakt.

De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. De politie voert nog een onderzoek uit naar de oorzaak van de brand.