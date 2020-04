In de provincie Drenthe is maandagmiddag opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedde in de buurt van Elim, nabij Hoogeveen, en is inmiddels geblust. Zondag brandde een stuk bos nabij Alteveer af.

In een gebied van 150 bij 150 meter waren maandagmiddag diverse kleine brandjes uitgebroken. Omdat de brandweer het bosperceel moeilijk kon bereiken, werd eerst van een zeer grote brand uitgegaan. Een droneteam werd vervolgens ingezet om de brandhaarden in kaart te brengen waarna de brandweer gericht kon blussen. Rond 20.30 uur was het vuur onder controle.

Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving waren aanwezig om de brand te blussen. Ook was er een speciaal team om te meten of er bij de brand gevaarlijke stoffen vrijkwamen.

Het is de derde keer in korte tijd dat in Drenthe een natuurbrand is uitgebroken. Zondagmiddag stond een deel van het Mensingebos bij het Drentse Alteveer in lichterlaaie. Dat ging toen om een combinatie tussen een bos- en een heidebrand. Binnen twee uur had de brandweer deze brand onder controle.

Eerder op de dag was er brand in een natuurgebied bij Klazienaveen-Noord. De oorzaken van de branden zijn nog niet bekend, ook niet of er een verband is. Wel constateert een woordvoerder van de brandweer dat de natuur droger en droger wordt en dat dus natuurbranden snel ontstaan. Hij roept mensen die de natuur ingaan dan ook op om extra voorzichtig te zijn om geen branden te veroorzaken.