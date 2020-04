De grootste supermaan van dit jaar is in de nacht van dinsdag op woensdag te zien aan een heldere hemel. Om 4.35 uur bedraagt de afstand tussen de aarde en de maan 363.595 kilometer.

Ter vergelijking: de vorige supermaan, die maandag 9 maart aan de hemel stond, was op het 'hoogtepunt' 363.972 kilometer verwijderd van de aarde.

Het verschijnsel vindt een paar keer per jaar plaats. De maan lijkt groter dan normaal en omdat de afstand tot de aarde korter is, schijnt het maanlicht ook veel feller. Er worden dan ook veel foto's gemaakt door (amateur)fotografen als de supermaan aan de hemel staat.

De verwachting is dat de supermaan in het hele land goed te zien zal zijn door de heldere lentehemel. Pas donderdag draait de wind wat, zo meldt Weerplaza, en zal het mogelijk wat minder zacht worden in de kustgebieden en het noorden.