Het werken met chroom-6 kan ook kunnen leiden tot strottenhoofdkanker. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat maandag is gepresenteerd. Defensie heeft bekendgemaakt ook medewerkers die deze ziekte hebben opgelopen te gaan compenseren.

Ook deed het RIVM onderzoek naar de gezondheidsrisico's door blootstelling aan de stof HDI (hexamethyleen di-isocyanaat) uit het zogenoemde CARC. Dit is verf die bedoeld was om te beschermen tegen chemische oorlogsvoering.

Uit dit onderzoek bleek dat er geen aanwijzingen zijn dat HDI kankerverwekkend is. Wel kan blootstelling aan HDI uit CARC onder meer astma en contacteczeem veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen zich tot 1 jaar na blootstelling ontwikkelen. Ook in dit geval zal Defensie een vergoeding betalen.

Zo'n 2.500 werknemers van Defensie werkten tussen 1984 en 2006 op vijf verschillende locaties in Nederland aan het onderhoud van NAVO-materieel. Zij werden daarbij blootgesteld aan HDI dan wel aan chroom-6 dat zat verwerkt in de grondverf en roestvorming tegenging.

Ook mensen in Tilburg blootgesteld

Ook een groep van ongeveer achthonderd mensen die tussen 2004 en 2012 restauratiewerkzaamheden uitvoerden aan museumtreinen in Tilburg, werden blootgesteld aan chroom-6. Zij ontvingen hiervoor een schadevergoeding.

Eerder was al bekend dat werken met chroom-6 kan leiden tot kanker in bijvoorbeeld de longen. Ook kan de giftige stof allergische reacties of astma veroorzaken. Daarnaast lopen mensen die ermee in contact zijn gekomen risico op verschillende andere aandoeningen aan de longen.