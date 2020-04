Gerrit Jan van D., de 67-jarige man die wordt verdacht van het jarenlang vasthouden van zes van zijn inmiddels volwassen kinderen in een boerderij in Ruinerwold, weigert "zeer expliciet" medewerking aan neurologisch onderzoek. Dit blijkt uit de tweede, niet-inhoudelijke zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen.

De vader en de uit Oostenrijk afkomstige klusjesman Josef B. (59) worden vervolgd voor de vrijheidsberoving van de kinderen. Daarnaast wordt Van D. ook vervolgd voor seksueel misbruik van twee van de kinderen.

Van D. is echter nog altijd niet gehoord, omdat hij als gevolg van een hersenbloeding in 2016 niet meer (goed) kan bewegen of praten. Zijn advocaat Robert Snorn vroeg om onder meer een MRI-scan, zodat de schade van de hersenbloeding in beeld kon worden gebracht, maar de vader weigerde uiteindelijk "expliciet" naar het ziekenhuis te gaan. "Hij is niet goed in staat om een motivering te geven, dus dat blijft voor mij gissen", aldus Snorn.

Dit tot teleurstelling van de rechtbank, die nu hoop heeft gevestigd op onderzoek door experts van het Pieter Baan Centrum (PBC).

Eerder lag er ook nog een witwasverdenking tegen de mannen op tafel. Er was namelijk een geldstroom vanuit Oostenrijk via B. naar de vader waargenomen. In de boerderij is een groot contant geldbedrag aangetroffen. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt maandag echter dat deze verdenking is komen te vervallen, gezien het een legale geldstroom lijkt te zijn.

Josef B. ontvangt dwangsommen voor niet onderhouden boerderij

Yehudi Moszkowicz pleitte voor het schorsen van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt, B. Hij benoemde hierbij onder meer dat de klusjesman in de schulden komt omdat gemeente De Wolden, waar Ruinerwold onder valt, boetes oplegt vanwege de staat van de boerderij. Hij moet onderhoud uitvoeren, maar kan dit logischerwijs nu niet.

Ook vindt de advocaat dat er niet genoeg bewijs is voor het vasthouden van de kinderen, die volgens hem uit vrije wil in de boerderij zijn gebleven. De rechtbank heeft echter besloten dat er nog voldoende ernstige bezwaren zijn om de beide verdachten vast te houden. "De rechtbank erkent dat er nogal wat financiële consequenties zijn voor meneer B., maar het gaat hier wel om een ernstig feit dat hem wordt verweten. Alleen in bijzondere omstandigheden kan de rechtbank overgaan tot een schorsing van de hechtenis."

Wat B. hier zelf over te zeggen had, is onbekend. Hij kreeg tot driemaal toe het woord, maar om onbekende reden werd steeds het geluid uitgeschakeld en bleef een samenvatting van het gesprek daarna uit. Hierdoor konden journalisten niet horen wat hij zei.

Alleen de rechters en de officieren van justitie waren aanwezig in verband met de uitbraak van het coronavirus. Journalisten, advocaten en B. hebben ingebeld via een videoverbinding. De vader verblijft nog altijd in een instelling voor somatische zorg.

In dagboeken geschreven over mishandelingen

Er is onder meer onderzoek gedaan naar de dagboeken van de kinderen. Hierin schreven ze dat er sprake was van ernstige mishandelingen. Zo werden ze geslagen, geschopt of in een ijsbad gezet als ze zich niet aan de regels van hun vader hielden. Als ze contact met de buitenwereld zouden hebben, dan zou volgens de vader "een slechte geest hun lichaam binnendringen".

Twee van de kinderen zijn volgens justitie tussen hun twaalfde en vijftiende seksueel misbruikt. Zo is in die dagboeken beschreven dat de vader dacht dat de "geest van hun moeder in hen zat". In zijn dagboek noemde hij een van die misbruikte kinderen ook wel 'prime mother'.

De vader en de zes jongste kinderen zijn in 2010 naar de boerderij in het Drentse Ruinerwold verhuisd. Zij werden in oktober 2019 ontdekt toen een van de kinderen in een café alarm sloeg.

In de jaren voor de verhuizing zijn de drie oudste kinderen de situatie al ontvlucht. De moeder van de kinderen is in 2004 overleden. Op 2 juli gaat de zaak verder met wederom een niet-inhoudelijke zitting.