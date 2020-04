Premier Mark Rutte, minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls en de veiligheidsregio's zijn overwegend positief over hoe Nederland de coronamaatregelen dit weekend heeft nageleefd.

Vanwege het warme lenteweer, met maximumtemperaturen tussen de 16 en 21 graden, werd gevreesd dat veel mensen naar buiten zouden gaan om de natuur in te trekken.

Vrijdag werd daarom preventief een oproep gedeeld door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, waarin Nederlanders gevraagd werd om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Daar werd veelal gehoor aan gegeven. Grapperhaus en Rutte plaatsen echter kanttekeningen bij de lovende woorden. "Dit weekend moest de politie bijvoorbeeld optreden bij incidenten in Borne, Arnhem en Breda", aldus Grapperhaus. Agenten zagen zich genoodzaakt om boetes uit te schrijven en enkelingen aan te houden. "Onacceptabel", zegt de minister daarover.

Diverse groepen organiseerden toch 'coronafeestjes'

In Zeeland was het meermaals raak. Zo vierde een elftal in Middelburg een feest in een kleedkamer op een sportcomplex. De groep weigerde de deur te openen toen de politie ter plaatse kwam en zong liedjes als 'quarantaine, quarantaine'. In Lewedorp had een 59-jarige man acht personen op bezoek, die behoorlijk veel lawaai produceerden.

Daarnaast bleek een groep motorcrossers nabij Zevenbergschen Hoek erg hardleers, toen zij eerst in de Noord-Brabantse plaats gewaarschuwd werden voor het overtreden van het samenscholingsverbod, en uiteindelijk bij vliegveld Breda International Airport allemaal op de bon geslingerd werden. Ook tientallen toeschouwers ontvingen een bekeuring.

Natuurgebieden leken "relatief rustig", al was het zondag iets drukker dan zaterdag, schrijven de veiligheidsregio's en Grapperhaus. Preventieve maatregelen van gemeenten zouden daaraan hebben bijgedragen.

58 Video Meeste Nederlanders blijven thuis op warme lentedag

Toegangswegen gesloten naar drukbezochte gebieden

Op de plaatsen waar het toch druk werd, zoals zondag bij het Drielandenpunt, ondernamen burgemeesters alsnog actie. Zo sloot de gemeente Vaals alle toegangswegen naar de toeristische trekpleister en ging Zandvoort een dag eerder al over tot het sluiten van wegen.

Staatsbosbeheer en Natuurmomenten zijn lovend over het gedrag van de dagjesmensen. "Zondag was het iets drukker dan zaterdag, maar afstand houden bleef mogelijk. Het lijkt erop dat Nederlanders grotendeels gehoor hebben gegeven aan onze oproep."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.