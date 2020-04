In het Mensingebos bij het Drentse Alteveer is zondagmiddag omstreeks 17.00 uur een grote natuurbrand uitgebroken, meldt de Veiligheidsregio Drenthe. Het gaat om een combinatie tussen een bos- en een heidebrand.

Het vuur is nog niet onder controle. Ook is er nog niets duidelijk over de oorzaak van de brand.

Bij aanvang woedde de brand in een gebied van ongeveer 100 bij 100 meter. Inmiddels is er geen duidelijk beeld meer van de omvang van de natuurbrand, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving zijn aanwezig om de brand te blussen.

Er is inmiddels een NL-Alert verstuurd naar de omgeving van Roden. Mensen uit die omgeving worden opgeroepen hun ramen en deuren gesloten te houden. Ook worden ze gevraagd de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens de woordvoerder ondervinden zij veel hinder van publiek.