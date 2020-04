Deze maandag is officieel de eerste warme dag van 2020. Rond 13.00 uur werd in De Bilt een temperatuur van 20 graden gemeten, en om 14.30 uur steeg het kwik naar 21,5 graden. Nog nooit werd er een warmere 6 april gemeten.

Het warmst is het op dit moment bij het weerstation in Eindhoven, waar de temperatuur bij het weerstation naar 23,3 graden is gestegen. Het minst warm is het in Vlissingen, waar het kwik op 14,1 graden is blijven steken.

Het is vroeger dan gebruikelijk dat het kwik boven de 20 graden stijgt, schrijft weerbureau Weerplaza. Normaliter wordt de eerste warme dag van het seizoen halverwege april gemeten. Ook in 2019 viel de eerste warme dag van het jaar vroeger dan gemiddeld: dat jaar werd op 7 april de eerste temperatuur van boven de 20 graden in De Bilt waargenomen.

Op lokaal en regionaal niveau kwam het kwik zondag al boven de magische grens van 20 graden, maar het is pas officieel een warme dag in Nederland als die temperatuur gemeten is in De Bilt in Utrecht, de standplaats van het KNMI. Daar bleef de temperatuur zondag steken op 19,6 graden.

In Hoek van Holland werd zondag een temperatuur van maar liefst 22,4 graden gemeten. Het minst warm was het in Vlissingen en op Vlieland, daar kwam het kwik niet eens tot de 16 graden.

De warme temperaturen komen door een stevige zuidoostenwind, die warme lucht uit Zuid-Europa met zich meeneemt.