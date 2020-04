De hele Afsluitdijk is vanaf zaterdag 18.00 uur tot en met zondag 16.00 uur in beide richtingen afgesloten wegens werkzaamheden. Automobilisten moeten omrijden via Lelystad, wat ze tot anderhalf uur extra reistijd kost.

Het wegverkeer wordt omgeleid via de A9/A1 en A6 of over de Houtribdijk, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, meldt Rijkswaterstaat.

De Afsluitdijk blijft wel toegankelijk voor openbaar vervoer (buslijn 350) en voor politie, ambulance en brandweer. De zogeheten fietsbus rijdt zaterdag tot en met 14.45 uur vanaf Kornwerderzand en tot en met 15.30 uur vanaf Den Oever. Zondag rijdt de fietsbus helemaal niet.

De werkzaamheden dit weekend zijn slechts een klein onderdeel van uit van een groot, vier jaar durend renovatieproject van de Afsluitdijk, dat in april 2018 begon.

Na afloop moet de dijk beter bestand zijn tegen zware stormen en de stijgende zeespiegel. Zo komen er onder meer twee nieuwe gemalen bij Den Oever. Om te voorkomen dat de weg verzakt door de bouw daarvan, wordt dit weekend eerst het wegdek verstevigd.