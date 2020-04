Een restaurant in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de derde keer in een week tijd beschoten.

Op 28 maart werden er voor het eerst kogelinslagen vastgesteld bij het pand aan de Borneosteiger. Die beschieting vond rond 4.00 uur plaats.

Vrijdag rond 6.20 uur werden wederom schoten gehoord in de buurt van het restaurant in het stadsdeel Oost, waarna opnieuw kogelinslagen werden gevonden. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond de derde beschieting plaats. De politie meldt dat er opnieuw kogelinslagen te zien zijn.

De recherche zoekt getuigen die meer informatie over een van de incidenten hebben.