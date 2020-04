Een meerderheid van de Nederlanders verwacht dat de coronabeperkingen nog zeker een half jaar zullen duren, dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder meer dan tweeduizend Nederlanders.

Uit een steekproef blijkt dat 90 procent van de Nederlanders rekening houdt met een onvermijdelijke economische krimp veroorzaakt door de maatregelen tegen corona, zoals het sluiten van de horeca en zoveel mogelijk thuiswerken. De helft van de ondervraagden verwacht dat de economische situatie bovendien nog zal verslechteren.

Een klein deel van de ondervraagden (10%) houdt er rekening mee dat de coronamaatregelen nog zeker een jaar zullen duren.

Uit de steekproef bleek vrijdag al dat Nederlanders de coronamaatregelen zeer serieus nemen. Vrijwel iedereen (99 procent) zegt zich te houden aan de regel om 1,5 meter afstand te houden. Ook wassen bijna alle respondenten (97 procent) vaker hun handen en blijven zij zo veel mogelijk thuis (93 procent).

'Vertrouwen is broos'

Wel is het vertrouwen in de economische aanpak van de Nederlandse overheid iets lager, 74 procent van de ondervraagden steunt de aanpak. Daarover zegt onderzoeker Jasper de Jong tegen het AD: “Het vertrouwen is wel broos. Er wordt nu veel beloofd door het kabinet, maar op een gegeven moment is die pot leeg. Dan moet blijken of het vertrouwen standhoudt.”

Vooral zzp'ers en freelancers maken zich zorgen over hun financiën. 64 procent van hen zag hun inkomen afgelopen maand dalen door de maatregelen. Inmiddels heeft 40 procent van alle zpp'ers en freelancers beroep gedaan een van de economische noodmaatregelen van de overheid.