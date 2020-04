Bij een jeugdzorginstelling in het Brabantse Boxtel woedde vrijdagavond een grote brand , zo meldt Omroep Brabant. Rond middernacht was het vuur onder controle, er zijn geen gewonden gevallen.

In het gebouw worden jongeren opgevangen met gedragsproblemen en licht verstandelijke beperking. Rond half 12 brak de brand uit, in het gebouw waar de technische dienst zou zitten. De brand kwam niet tot de gebouwen waar de jongeren verblijven.

De politie en brandweer rukten in grote getallen uit naar de brand en kregen het vuur binnen een uur onder controle. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Er bestaat een vermoeden dat de brand is aangestoken. Volgens een medewerker van een beveiligingsbedrijf zijn er beelden waarop de eventuele daders te zien zijn. Eind vorig jaar woedde er in dezelfde instellingen ook al een brand, waarbij er een vermoeden was van brandstichting.