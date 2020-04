De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag tijdens een pro-formazitting besloten dat vier mannen van tussen de 19 en 23 jaar oud, die ervan worden verdacht een vrouw en haar twee kinderen te hebben ontvoerd in een woning in Almere, negentig dagen langer blijven vastzitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vier mannen van betrokkenheid bij de ontvoering en mishandeling van een vrouw en haar twee kinderen van zeven en drie jaar oud. De vrouw werd op 31 december ontvoerd uit haar woning in Amsterdam-Noord en meegenomen naar een woning in Almere.

De vrouw gaf in een eerdere verklaring aan dat de mannen haar onder een bedreiging van een vuurwapen zouden hebben meegevoerd uit haar huis. Dat zouden zij volgens de vrouw hebben gedaan omdat ze denken dat zij 100.000 euro van een van de verdachten heeft gestolen.

Een 23-jarige rapper uit Lelystad zou een leidende rol bij de ontvoering hebben gehad. De vrouw verklaarde dat hij haar negen keer met het wapen had geslagen en haar knie had overgoten met kokend water. De kinderen waren op dat moment boven in de woning.

OM noemt verklaring betrouwbaar

De vrouw werd op de avond van 1 januari bevrijd door een arrestatieteam van de politie. Ze had toen letsel op haar hoofd, hals en rug.

Het OM heeft de verklaring van de vrouw als betrouwbaar aangenomen, onder meer vanwege telecomgegevens en beelden van bewakingscamera's bij een benzinepomp die de verklaring ondersteunen.

De 23-jarige verdachte uit Lelystad wordt door het OM verdacht van wapenbezit, bedreiging en het witwassen van in totaal meer dan 200.000 euro.

In januari werd ook nog de 28-jarige eigenaar van de woning in Almere aangehouden. De voorlopige hechtenis van deze vrouw is door de raadkamer van de rechtbank opgeheven, maar ze blijft nog wel verdachte in de zaak.

De volgende pro-formazitting zal plaatsvinden op 18 juni.