Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een afstortkluis van de Rabobank opgeblazen in het Noord-Brabantse Uden. Acht bovenliggende appartementen zijn uit voorzorg ontruimd, meldt de politie.

De explosie vond rond 4.00 uur plaats en veroorzaakte volgens de politie een ravage. Het pand waarin de afstortkluis zat, raakte eveneens beschadigd.

Bewoners van de geëvacueerde appartementen zijn tijdelijk opgevangen in het nabijgelegen gemeentehuis en de omgeving rond de afstortkluis, waar je contant geld op je bankrekening kunt storten, is afgezet.

Het is onduidelijk of er bij de plofkraak geld is buitgemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft inspectie gedaan, maar dat leverde geen bijzonderheden op, aldus de politie.

Afstortkluizen van Rabobank laatste tijd vaker doelwit

Omroep Brabant schrijft dat de laatste tijd vaker afstortkluizen worden opgeblazen. Zo gebeurde dat in de nacht van zondag op maandag in Kaatsheuvel en vorige week in Waalwijk. In al die gevallen ging het om een kluis van de Rabobank.

Een woordvoerder van de Rabobank zei na de kraak in Kaatsheuvel tegen de omroep dat ze hoopt dat dit geen nieuwe trend wordt en dat de bank gaat bekijken hoe zij de automaten beter kan beveiligen.