Het Mesdagzuivelfonds komt alsnog op hetzelfde stikstofcijfer als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Milieu (RIVM), blijkt uit een rapport dat het fonds deze week op de website heeft gepubliceerd. Dat melden meerdere media, waaronder NOS.

De belangenvereniging voor melkveehouderij trekt al lange tijd de berekeningen van het RIVM in twijfel. Het aandeel dat de landbouw aan de stikstofneerslag heeft, ligt volgens het Mesdagfonds veel lager dan het RIVM becijfert.

Nu heeft het Mesdagfonds afgelopen week een rapport op de website gepubliceerd waarin het de cijfers van het RIVM nogmaals heeft nagerekend. De belangenvereniging komt daar op een aandeel van 41 procent, net als het RIVM. De publicatie van het rapport gebeurde zonder verdere publiciteit.

Bij een eerdere narekening kwam het Mesdagfonds op een aandeel van 25 procent. Dat cijfer nam het fonds later terug, omdat het zei dat er een 'bug' in de software zat. Het RIVM reageerde dat er geen sprake was van een 'bug', maar dat er fouten gemaakt waren in de berekening van het fonds.

Mesdagfonds wil alle gebieden meerekenen

Het betreft het percentage neerslag op alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De neerslag in deze gebieden is belangrijk omdat de biodiversiteit bij sommige plekken geen hinder ondervindt van stikstofneerslag. Een voorbeeld is de Doggersbank, een zandbank in de Noordzee, waar stikstof van wateroppervlakten afspoelt.

Voorzitter van het Mesdagfonds Jan Cees Vogelaar zegt echter dat het RIVM niet alleen naar de stikstofgevoelige gebieden moet kijken, maar alle beschermde natuurgebieden in Nederland, schrijft NRC. Het landbouwaandeel zou dan komen op 35 procent, zegt Vogelaar.

Wat zijn Natura 2000-gebieden? Natura 2000-gebieden zijn beschermde natuurgebieden in Nederland en andere Europese landen. Voor deze gebieden zijn op Europees niveau grenzen gesteld aan de stikstofneerslag, omdat de biodiversiteit hier onder lijdt. Nederland kwam in een stikstofcrisis, omdat het jarenlang te veel neerslag heeft toegestaan in de gebieden.

Stikstofcrisis leidde tot kritiek op RIVM

Vorig jaar brak in Nederland de stikstofcrisis uit omdat het land jarenlang te veel stikstof heeft laten neerdalen op de beschermde Natura 2000-gebieden, ondanks afspraken die Nederland op Europees niveau is aangegaan. Na een oordeel van de Raad van State en het Europese Hof, werd duidelijk dat Nederland de stikstofuitstoot drastisch moest terugschroeven.

Boeren zijn sindsdien massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen maatregelen die de stikstofneerslag weer moeten inperken. Bij deze campagne richtte een deel van de woede zich op het RIVM, dat het stikstofaandeel van de boeren verkeerd berekend zou hebben.