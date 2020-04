Donderdag is een wisselvallige dag met zon, bewolking en hier en daar wat regen. De wind is matig tot krachtig en komt uit het westen- tot zuidwesten. Het wordt gemiddeld tussen de 10 en 12 graden.

Het is een wisselvallige dag met zowel zon als bewolking. Er staat een matige westen- tot zuidwestenwind. Aan de kust kan deze vrij krachtig zijn. In het noordelijk kustgebied neemt de wind af en toe toe tot krachtig. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden.

Later op de dag wordt de bewolking dikker. Er is dan kans op wat regen, maar overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. In de avond trekt er vanuit het noordwesten regen over het land en in de nacht klaart het op. De temperatuur neemt dan af tot tussen de 2 en 4 graden.

Ook vrijdag is het weer wisselvallig en is er kans op een enkele bui. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 8 en 11 graden. In het weekend is het droog. Vanaf zondag wordt het duidelijk warmer.