Het Landbouw Collectief, waarin een groot aantal boerenorganisaties zich heeft verenigd, heeft de stikstofgesprekken met landbouwminister Carola Schouten afgebroken. Zij stellen dat de minister "op de ingeslagen weg doorgaat" zonder de oplossingen die de boeren aandragen serieus te overwegen.

"Verder overleg heeft geen zin, we komen nooit tot een akkoord", aldus het collectief woensdag in een verklaring.

De boeren erkennen dat er wel vooruitgang is geboekt, maar zijn boos dat de minister een Spoedwet Aanpak Stikstof heeft doorgevoerd en de regeling om boerenbedrijven uit te kopen snel heeft gerealiseerd.

"De gesprekken verliepen steeds stroever en op dit moment is nog geen van de maatregelen klaar om op verantwoorde wijze ingevoerd te worden in de praktijk", aldus de boeren. "Alle initiatieven worden juridisch lamgeslagen, voor ons als Landbouw Collectief onbegrijpelijk en onverantwoord, juist in deze tijd van coronacrisis."

'Minister moet haar houding fundamenteel wijzigen'

Ook verwijt het Collectief de minister de teruggedrongen uitstoot van ammoniak (NH3) in de stikstofdiscussie niet mee te tellen: "Dit doet geen recht aan de inspanningen die de veehouderij al in Nederland levert."

De boeren kunnen niet zeggen wat zij nu concreet gaan doen. Zij stellen alleen maar verder te willen praten met Schouten als de minister zich een "fundamenteel andere opstelling" aanmeet.

Eerder brak kabinet gesprekken af na dreigementen

Het is niet de eerste keer dat de gesprekken worden afgebroken. Begin februari brak het kabinet de gesprekken af nadat Farmers Defence Force dreigementen had geuit aan het adres van de minister.

Bij meerdere grote protestacties blokkeerden duizenden boeren de afgelopen maanden snelwegen en het Malieveld in Den Haag. Dat is nu door de coronacrisis niet mogelijk. Het Collectief hoopt dat de politiek van zich laat horen en de minister oproept om tot een akkoord te komen met de landbouwsector.

Het kabinet gaf eerder deze week aan de Tweede Kamer binnenkort over de stikstofaanpak te informeren.