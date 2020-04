Moreno B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, ontkent schuldig te zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt woensdag zijn alibi niet te geloven. B. was op de dag van de liquidatie naar eigen zeggen bij zijn moeder.

Woensdag diende een inleidende zitting tegen twee van de in totaal drie verdachten in de zaak. Zowel de 31-jarige Moreno B. als de 36-jarige Giërmo B. was niet bij de zitting aanwezig.

Advocaat Job Knoester was namens Moreno B. wel fysiek aanwezig. De nieuwe advocaat van Giërmo B., Jacques Taekema, besloot er niet bij te zijn. Taekema vervangt advocaat Tjalling van der Goot, die om onbekende redenen de verdediging heeft neergelegd.

Knoester bracht woensdag naar voren dat zijn cliënt een alibi heeft. Volgens het OM is dit verhaal echter niet sluitend.

Moeder verklaart dat haar zoon thuis was op dag van de moord

De moeder van Moreno B. heeft volgens het OM verklaard dat haar zoon op 18 september 2019 bij haar thuis was en dat zij hem zelf die ochtend heeft gewekt. Ook in de avond en nacht zou hij nog bij zijn moeder en jongste broer zijn geweest.

De officier van justitie maakte op zitting echter duidelijk dat deze verklaring niet overeenkomt met die van Moreno B. zelf. Daarnaast maken de locatiegegevens van de telefoons die aan de verdachte worden toegeschreven volgens het OM duidelijk dat hij op de dag van de moord ergens anders was.

Daarnaast is er ook DNA van Moreno B. aangetroffen in de witte Opel Combo die door de schutter is gebruikt. Volgens Knoester gaat het hier echter om een mengprofiel en gaat het dus ook om DNA van anderen. Daarnaast heeft het OM nog niet laten weten welke rol justitie Moreno B. toeschrijft.

Hij wordt verdacht van medeplegen dan wel medeplichtigheid aan de moord. Het OM gaat ervan uit dat Wiersum is doodgeschoten omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond in het proces tegen Ridouan T. Een van de verdachten van betrokkenheid bij de liquidatie van Wiersum is T.'s neef Anouar T.

Knoester vroeg om op opheffing van de voorlopige hechtenis van Moreno B., maar volgens de rechtbank zijn er nog voldoende ernstige bezwaren en blijft de man vastzitten.

De volgende zitting is op 24 juni.