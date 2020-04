Shahid B., de man die vorig jaar een agent bewusteloos sloeg toen de diender een trouwstoet controleerde, is opnieuw opgepakt nadat hij de voorwaarden van het schorsen van zijn voorlopige hechtenis had geschonden. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De man werd vorige week donderdag onder voorwaarden op vrije voeten gesteld door de rechtbank Rotterdam. Dat had te maken met persoonlijke problematiek van de man, die in een traject voor begeleid wonen zat.

Dinsdagavond schond hij deze afspraken en is hij opnieuw gearresteerd. Volgens De Telegraaf was de man onder invloed van drugs, maar deze lezing wordt niet bevestigd door het OM. "De raadkamer van de rechtbank Rotterdam beslist donderdag over de verlenging van zijn voorlopige hechtenis."

Het OM vervolgt de man voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ook wil justitie dat B. alsnog een eerdere voorwaardelijke straf van twaalf maanden cel uitzit, omdat hij vorig jaar met het geweldsdelict de voorwaarden heeft geschonden.