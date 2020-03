De 33-jarige man die wordt verdacht van het doden van vier gezinsleden in Etten-Leur, is dinsdag opgepakt in de Brabantse plaats. Dit meldt de politie.

Dinsdagmiddag zag een voorbijganger de gezochte man lopen en tipte de politie. Een tweede melder bleef de positie van de verdachte doorgeven, waarna hij kon worden opgepakt.

De gezinsleden werden afgelopen zaterdagavond gevonden in een woning. Het ging om twee jonge kinderen, hun moeder en hun oma. Al snel kon de politie melden dat de vader wordt verdacht van betrokkenheid. Zijn naam en foto werden verspreid om de opsporing te bespoedigen. Er kwamen diverse tips binnen.

Voor de agenten die als eerste ter plaatste waren, was het niet duidelijk wat er in de woning gebeurd was. Ze hebben daarom de brandweer opgeroepen om metingen te verrichten.

Vanwege de impact op de hulpverleners is het Team Collegiale Ondersteuning opgeroepen. "Vanuit hun ervaring en kennis kunnen zij helpen met de verwerking van emoties na een schokkende gebeurtenis."

Het rechercheteam van de politie doet verder onderzoek naar de toedracht.