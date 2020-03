De lente is sinds het begin van de metingen nog nooit zo zonnig begonnen in Nederland. Het aantal uren zonneschijn kwam de afgelopen elf dagen ruim boven de 100 uit, terwijl het oude record uit 1933 op 98 uur stond, meldt Weerplaza dinsdag.

Meteorologen verdelen maanden altijd in periodes van tien of elf dagen, ook wel een decade genoemd. Op die manier volgen zij weertrends "op een schaal die niet zo grof is als een maand, maar ook niet zo gevoelig als een dag", aldus Weerplaza.

De laatste decade verloopt van 21 maart tot en met 31 maart. Volgens de weerdienst was het bijna tijdens die hele periode overdag zonnig. Slechts af en toe waren er wat wolkenvelden te zien boven ons land, maar de lucht was de meeste tijd strakblauw. Doordat de zon iets meer dan twaalf uur per dag op was, kon het aantal zonne-uren rap oplopen.

Volgens Weerplaza viel het mensen bovendien op hoe diepblauw de lucht was vanwege de beperkte hoeveelheid vliegverkeer door de coronacrisis. Ook de "kurkdroge" lucht en een "krachtig hogedrukgebied hoog in de atmosfeer" speelden daar een rol in, meldt de weerdienst.

Koude nachten met vorst

Dezelfde heldere luchten leverden ook de koudste nachten van de afgelopen maanden op. Op sommige plekken vroor het zelfs licht tot matig.

Als de zon dinsdagavond onder is, gaat het nieuwe record waarschijnlijk de boeken in met 110 tot 112 uur zonneschijn in De Bilt. "Veel hoger is amper mogelijk, dus dit record gaat het lang volhouden", vermoeden de meteorologen van Weerplaza. Het zonnigst was het in Den Helder, waar het totaal uit gaat komen op 113 tot 115 zonne-uren.