Dinsdag is het rustig en zonnig. In de ochtend kan er wat bewolking zijn, maar het blijft de hele dag droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden.

In de ochtend kan het nog even bewolkt zijn, vooral in het zuidoosten. Die bewolking hangt laag over het land. In de loop van de dag zijn er stapelwolken, maar het blijft droog.

Woensdag is het ongeveer 9 graden. De bewolking neemt iets toe en er valt lokaal wat regen.

Het rustige weer houdt ook later in de week aan. Het is regelmatig zonnig en overwegend droog. Wel kan er in de tweede helft van de week af en toe een bui vallen. Tot het weekend ligt de gemiddelde temperatuur iets onder de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Een deel van de week is er in de nacht sprake van lichte vorst.