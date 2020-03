De maandag begint nat. Later op de dag klaart het in het hele land op. Er staat een matige noord- tot noordwestenwind. In de kustgebieden is de wind vrij krachtig. Het wordt ongeveer 8 graden.

Het is bewolkt en er vallen verspreid buien. Vooral in de ochtend is er kans op regen en lokaal is er zelfs wat kans op winterse neerslag. In het zuiden blijft het in de ochtend nog even zonnig en droog.

In de middag klaart het langzaam op en trekken de buien vanuit het noorden richting het zuiden weg. In de avond is het overal droog.

Dinsdag is het droog en schijnt de zon. De dag begint koud, maar later loopt de temperatuur op tot opnieuw ongeveer 8 graden. Ook later in de week blijft het overwegend droog en zonnig. Wel is het gemiddeld een stuk kouder dan normaal voor de tijd van het jaar.