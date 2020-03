Om 15.30 uur is de laatste Boeing 747 van KLM geland op Schiphol. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft daarmee afscheid genomen van de het iconische toestel, dat ook de 'Queen of the Skies' wordt genoemd.

Het gaat om een Boeing 747-400 met de naam 'City of Tokyo' en registratiekenmerk PH-BFT. De laatste vlucht van de jumbojet in dienst van KLM vertrok vanuit Mexico-Stad.

De Boeing 747 kwam in 1971 in de vloot bij KLM en zou oorspronkelijk in 2021 na precies vijftig jaar dienst helemaal zijn uitgefaseerd. Door de coronacrisis wordt nu eerder afscheid genomen van het viermotorige vliegtuig. De vluchten van de 747 worden overgenomen door de tweemotorige en zuinigere Boeing 777 en 787 dreamliner.

KLM had nog zeven passagiersvarianten van de 747 in dienst, waarvan de City of Lima (PH-BFL) met ruim 28 dienstjaren de oudste was. In 2002 werd de laatste 747 geleverd, de City of Johannesburg (PH-BFY). Drie vrachtvarianten die in gebruik zijn bij dochteronderneming Martinair Holland blijven nog wel vliegen.

KLM heeft 46 verschillende 747's gevlogen

In totaal heeft de KLM 46 747's in gebruik gehad. Daarvan was er één betrokken bij een ernstig ongeluk. De PH-BUF (Rijn) klapte op 27 maart 1977 op de luchthaven van Tenerife tijdens de start op een andere 747 van Pan Am. Daarbij kwamen alle 248 inzittenden van het Nederlandse toestel om het leven. In totaal vielen er 583 doden bij het ongeval.

De PH-BFC raakte in 1989 zwaar in de problemen boven Alaska toen het toestel door de aswolken van de vulkaan Mount Redoubt vloog, waardoor alle vier de motoren uitvielen. Uiteindelijk lukte het de piloten om twee motoren weer aan de praat te krijgen, waarna het toestel veilig in Anchorage kon landen.

De iconische landing van een KLM Boeing 747 op het eiland Sint Maarten was jarenlang een toeristische trekpleister (Foto: Getty Images)

Viermotorige toestellen worden schaarser

Boeing schroefde sinds eind jaren zestig ruim 1500 jumbojets in elkaar. Met een spanwijdte van ruim 64 meter en een lengte van ruim 70 meter moet de 747 onder de passagiersvliegtuigen alleen de A380 boven zich dulden als grootste vliegtuig. Door de teruglopende vraag van grote viermotorige toestellen is de kans klein dat er bij KLM een echte opvolger van de 747 in dienst komt.

De versneld uit dienst genomen toestellen gaan waarschijnlijk naar de woestijn in Californië, waar ze uit elkaar worden gehaald voor de verkoop van losse onderdelen.

KLM maakte deze week bekend eveneens als gevolg van de coronacrisis het zomerseizoen in te gaan met een flink uitgedunde dienstregeling. Door de uitbraak van het coronavirus gelden er veel beperkingen voor het vliegverkeer.