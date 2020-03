De brandweer is sinds vrijdagavond bezig geweest met het blussen van een grote brand in een losstaande schuur in het Zeeuwse Poortvliet. Nadat dat brand 24 uur heeft gewoed, kon de brandweer zondag de schuur betreden. In de schuur troffen de brandweerlieden niet alleen 28 dode schapen en geiten, maar ook de resten van een ontploft xtc-lab.

De politie is samen met de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) bezig met het ontmantelen van het lab. De schuur hoort bij een woning. Er is nog niemand aangehouden, maar aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het is nog niet duidelijk of er naast de dieren andere slachtoffers zijn gevallen, zegt een woordvoerder van Politie Zeeland. "Als er op het moment van de ontploffing mensen aan het werk waren in het lab, dan zou het kunnen dat er slachtoffers zijn."