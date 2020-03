De politie is op zoek naar de vader van een gezin in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van vier familieleden. De lichamen van de oma, moeder en twee jonge kinderen werden zaterdagavond rond 18.15 uur aangetroffen in hun woning aan de Dassenburcht in Etten-Leur.

Er is mogelijk sprake van een misdrijf. De politie heeft zondag een foto van de vader verspreid om hem zo snel mogelijk te vinden. Naast dat de man mogelijk betrokken is bij het incident, maakt de politie zich zorgen om zijn welzijn.

Het team van Forensische Opsporing is sinds zaterdagavond bezig met sporenonderzoek in de woning. Dat gaat naar verwachting nog de hele dag duren. Daarnaast is de recherche een buurtonderzoek gestart.

Eerder berichtten media dat de lichamen werden ontdekt na een melding van stankoverlast. Dat is niet juist, meldt de politie. De agenten die als eerste bij de woning arriveerden, schakelden de brandweer in omdat het niet duidelijk was wat er was gebeurd in de woning. De brandweer heeft vervolgens metingen verricht.