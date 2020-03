Het aantal mensen dat in Nederland aan het coronavirus is overleden, is met 132 gestegen naar 771, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag in een dagelijkse update. Daarnaast zijn 529 nieuwe patiënten vanwege het virus in het ziekenhuis opgenomen.

In totaal zijn er 3.483 patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met het COVID-19-virus, al is onbekend hoeveel van hen zijn ontslagen. Het RIVM en de gezondheidsexperts van het Outbreak Management Team (OMT) gebruiken onder meer de hoeveelheid ziekenhuisopnames als een graadmeter om te zien of de maatregelen tegen het coronavirus effect hebben.

Volgens het RIVM neemt het aantal overledenen en het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten "minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten." Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of deze aantallen werkelijk afvlakken en daarmee hoe goed de maatregelen werken, stelt het instituut zondag.

Die maatregelen zijn erop gemaakt om Italiaanse toestanden op de intensivecareafdelingen (ic) te voorkomen, waar de capaciteit ruimschoots is overschreden en de artsen als gevolg voor moeilijke keuzes staan.

In Nederland is het aantal door coronapatiënten bezette ic-bedden zondag gestegen van rond de 900 naar 970, blijkt uit cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Piek eind mei verwacht

Inmiddels zou het aantal ic-bedden al opgeschaald zijn van 1.150 naar 1.600, liet voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers afgelopen zaterdag weten aan Het Parool. Hiervan zijn 1.025 bedden gereserveerd voor coronapatiënten. De rest is voor mensen met andere ziekten.

Het aantal coronapatiënten zal naar verwachting eind mei de piek bereiken in Nederland. Op dat moment zijn waarschijnlijk zo'n 2.200 ic-bedden nodig. Of dit gehaald wordt, is nog "spannend", zei Gommers tegen de krant. Patiënten liggen doorgaans zo'n twee tot drie weken op de intensive care.

Het RIVM laat zondag weten dat het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Nederland is gestegen van 9.762 naar 10.866. Vanwege het beperkte testbeleid zijn er waarschijnlijk meer mensen in Nederland besmet.

