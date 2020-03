Vier tot zes gemaskerde personen hebben zaterdagavond een woning in Rijnsburg overvallen. Hierbij verwondden ze een 35-jarige man. De politie heeft zes verdachten aangehouden.

Rond 21.45 uur kreeg de politie een melding van een getuige dat bewoners aan de Rijnsburgerweg met geweld overvallen werden.

De groep zou een 35-jarige man hebben geslagen met een voorwerp, waarbij de man gewond raakte. Hij is naar het ziekenhuis afgevoerd.

Na de overval gingen de daders er met de buit vandoor in een grijze BMW, aldus de getuige. Later die avond werden drie verdachten aangehouden in een auto die aan de omschrijving voldeed.

Nog eens drie verdachten werden daarna opgepakt in een woning aan de Van Limburg Stirumstraat. Daar troffen agenten verdovende middelen en vuurwapens aan.

De verdachten zijn vijf mannen en een vrouw: een 33-jarige en 26-jarige uit Hillegom, een 28-jarige uit Lisse, een 33-jarige uit Oegstgeest, een 24-jarige zonder vaste woonplaats en een 24-jarige vrouw.