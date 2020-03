Zondag schijnt overdag geregeld de zon. In het oosten kan er ook wat bewolking hangen en neerslag vallen. Er staat een noord- tot noordwestenwind die gedurende de dag toeneemt. Het wordt ongeveer 7 graden.

In het noorden en westen is er overdag veel ruimte voor de zon. In het oosten en zuidoosten hangt er echter ook wat dikke bewolking. Ook is er kans op wat lichte regen of een winterse bui. Later op de dag klaart het op.

De wind komt vanuit het noorden tot noordoosten en neemt toe naar vrij krachtig tot krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer staat er een harde wind. De maximale temperatuur is ongeveer 7 graden. Dat is een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Omdat er een stevige wind staat kan het daarnaast nog een stuk kouder aanvoelen.

Ook na het weekend schijnt de zon regelmatig, maar vooral maandag en woensdag is er ook kans op neerslag. Maandag is er kans op een winterse bui verspreid over het land met wat (natte) sneeuw. Het is een stuk kouder dan normaal voor de tijd van het jaar. Wel neemt de wind maandag af.

Vanaf dinsdag klaart het wat vaker op en komt de zon vaker door. Ook waait het dan wat minder hard en het wordt iets warmer. In de nacht kan het nog wel koud zijn en zelfs een paar graden vriezen.