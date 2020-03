In een woning in Etten-Leur heeft de politie zaterdagavond vier levenloze lichamen aangetroffen, waarschijnlijk de bewoners van het huis. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er mogelijk sprake is van een misdrijf.

De brandweer en politie kregen rond 18.15 uur een 112-melding van stankoverlast in dezelfde straat. De politie zette vervolgens het pleintje af waaraan het huis staat. Een team van politiemensen onderzoekt de zaak. Ook staan er witte busjes bij het huis van waaruit het onderzoek plaatsvindt.

Omroep Brabant meldt dat volgens omwonenden de vier mensen familie van elkaar zijn.

Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.